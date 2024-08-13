Muhsin Dere, MKE ve ASFAT'ın dünyada büyük savunma sanayi firmaları arasına adını yazdırdığını belirterek şunları ifade etti: "2023 yılının ilk yarısına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğüm MKE ile 2018 yılından 2023 yılının ilk yarısına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğüm ASFAT, 2023 yılı verilerine göre dünyadaki en büyük savunma sanayi firmaları arasına adını yazdırdı. Çok kısa bir süre zarfında gelen bu büyük başarı bizleri gururlandırdı.

ASFAT 2022 yılı cirosu ile sadece 4. yılında 100. sıradan, 2023 yılı cirosu ile de 94. sıradan, MKE ise 2023 yılı cirosu ile 84. sıradan dünyanın en büyük 100 Savunma Sanayi firması arasına girdi. MKE'de ve ASFAT'ta birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarım ile zaman mefhumu gözetmeksizin yaptığımız çalışmaların sonucunu bu şekilde görmek bizi mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin milli ve bağımsız savunma sanayi hedefleri doğrultusundaki bayrak yarışında, görevi devrettiğimiz arkadaşlarımızın bayrağı daha ileri taşımalarını temenni ediyor; işlerinde kolaylıklar diliyorum."