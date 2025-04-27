“Su Verimliliği Seferberliği” çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, çocuklara suyun yaşamdaki yeri, tasarruf yöntemleri ve bilinçli kullanım yolları hakkında eğlenceli sunumlar yaptı.

Öğrencilerin aktif katılımıyla renklenen eğitimde, su kaynaklarının korunmasına yönelik farkındalık kazandırılması hedeflendi. Etkinlik sonunda miniklere çeşitli bilgilendirici materyaller de dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çocuklara su bilincini kazandırmak adına bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ