Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Badminton Turnuvası'nda heyecan sona erdi. Atatürk İlkokulu Spor Salonu'nda 40 sporcunun katılımı ile gerçekleşen müsabakalar küçük ve minik (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride yapıldı. Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda minik kızlarda Sare Ölçer birinci, Hatice Mol ikinci, Elif Berçin üçüncü, Elif Beyza Kuran ise dördüncü oldu. Minik erkekler kategorisinde ise Ezel Ali Boz birinci, Ensar Evren Çetin ikinci, Y.Bolat Sümbül üçüncü, Elvan Efe Özçetin ise dördüncü olarak tamamladı.

Küçük kızlarda ise birincilik kürsüsüne Elif Naz Uzun çıkarken, Selen Çınar ikinci, Ela Doğanay üçüncü, Alya Çam dördüncü oldu. Küçük erkeklerde Ahmet Sait Topuz birinci, Ahmet Selim Turpoğlu ikinci, Eymen Çınar ise üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren minik ve küçük sporculara madalya verildi.