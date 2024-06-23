Türkiye Güreş Süper Liglerinde 2023-2024 Sezonu sona erdi. Çorum Belediyespor, Serbest Güreş Takımı, ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Ligin Final Four müsabakaları Cumartesi günü Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Çorum Belediyespor Güreş Takımında antrenörler Levent Kaleli ve Bülent Tuzcu nezaretinde 57 kiloda Bekir Keser, 61 kiloda Emre Çetin, 65 kiloda Mustafa Zopalı ile Mutlu Can, 70 kiloda Hamza Zopalı, 74 kiloda Hüseyin Bakır, 79 kiloda Mertcan Damatoğlu, 86 kiloda Abdullah Arslan ile Mahmut Özkaya, 92 kiloda Samet Özarslan, 97 kiloda Mustafa Sessiz ve 125 kiloda Atilla Kaan Aydın mücadele etti.

Yarı finalde, Çorum Belediyespor’la İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara ASKİ ile de Kahramanmaraş İstiklalspor karşılaştı. Çorum Belediye, 5-5 biten maçta İstanbul ekibine pozitif puanlarda 23-20 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırırken, ASKİ de Kahramanmaraş ekibini mağlup ederek final bileti aldı.

ASKİ ile Çorum Belediyespor arasındaki final karşılaşması oldukça çekişmeli geçti. Müsabakayı 6-4 kazanan Başkent ekibi şampiyon olurken, ikinciliği elde eden Çorum Belediyespor, Çorum’un liglerdeki en iyi derecesini yaparak tarihi bir başarıya imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor sezonu üçüncü, Kahramanmaraş İstiklalspor ise dördüncü olarak tamamladı.