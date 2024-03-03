Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Serbest Güreş İl Birinciliği sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda 11 sıklette yapılan müsabakalar sonunda 26-30 kiloda A.Arif Çeker, 34 kiloda Kemal Şahin Karabokel, 38 kiloda Fatih Çınar Cüce, 41 kiloda Sefa Dölcü, 44 kiloda Samet Özcenik, 48 kiloda Görkem Karamanoğlu, 52 kiloda Berkay Gözübüyük, 57 kiloda M.Eren Başer, 62 kiloda Emir Ahmet Yedekçi, 68 kiloda Talha Ediz Çelik ve 80 kiloda Hüseyin Gazi Çakmak şampiyon oldular.

Müsabakalar sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva’nın katılımı ile sıkletlerinde dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.