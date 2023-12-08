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Yeni spor salonunda, 26 ilden 310 güreşçinin katıldığı şampiyonada ilk gün 60, 67, 77, 82 ve 130 kiloların eleme ve yarı final müsabakaları yapılıyor.

Çorum Belediyesi güreşçilerinden, 60 kiloda Mert İlbars ve 130 kiloda Mustafa Tayyip Küçük rakiplerini yenerek madalya şanslarını sürdürdüler. 64 kiloda Himmet Sandıklılı ve 67 kiloda Fatih Sarıkaya ise rakiplerine yenilerek elendiler.

Şampiyonada yarın, 55, 63, 72, 87 ve 97 kiloların eleme ve yarı final müsabakaları ile dünkü kiloların final karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye şampiyonası Pazar günü yapılacak müsabakalarla sona erecek. Şampiyonanın açılış seremonisi ise yarın gerçekleştirilecek.