48 kiloda mücadele eden Çorum MEB Spor Kulübü güreşçisi Eren Yalçın, finalde Kocaeli Kağıt Spor Kulübü’nden Ömer Çiftçi’ye yenildi ve Türkiye ikinciliğinde kaldı. Bu sıklette, Batman Petrolspor’dan Muhammed Mustafa Alpa ve Osman Kaplan ise üçüncülüğü paylaştı.

U17 Türkiye Şampiyonasında, Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçilerinden Samet Kayretli de grekoromen stil 55 kiloda üçüncü olmuştu.

Şampiyonada, takımlar genel klasmanında Ankara Şeker Spor Kulübü Türkiye şampiyonu olurken, Batman Petrol Spor Kulübü ikinci, Ankara Tedaş Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.