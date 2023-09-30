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İçişleri Bakanlığı kararı ile geçtiğimiz haftalarda Samsun’dan Çorum Valiliği görevine atanan ve bir aydır ilimizde görevde bulunan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya kutlama ziyaretleri aralıksız devam ediyor.

TMMOB Mimarlar Odası Çorum İl Temsilcisi Pınar Karakurt ve yönetimi de Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mimarlar Odası yönetimini makamında kabul eden Vali Dağlı, konuklarıyla bir süre sohbet ederek istişare yaptı.

Oda Başkanı Karakurt ve yönetimi Vali Dağlı’yı kutlayarak görevinde başarı dileklerini iletti.