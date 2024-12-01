Mimar Sinanspor Sahası’nda gerçekleşen kurban kesim programına, Mimar Sinanspor Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar, Çepni Mahalle Muhtarı Ömer Şahinbaş, Mimar Sinanspor A takım teknik heyeti ve futbolcuları, altyapı teknik heyeti, futbolcuları ve mahalle sakinleri katıldı.

A takım Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, bir konuşma yaparak kurbanları keserek kulübe bağışlayan Etem Baran ve Hamza Badanka’ya teşekkür etti. Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Mimar Sinanspor’a herkesin destek çıkması gerektiğine de vurgu yapan Eğer, maddi ve manevi kulübe destek olan herkese tekrardan teşekkür ederek sözlerini noktaladı.