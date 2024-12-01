Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kros Ligi 1.Kademe Grup yarışları Kastamonu’nun Tosya İlçesi’nde düzenlendi. Yarışlara Çorum’un yanı sıra Karabük, Samsun, Zonguldak, Sinop ve Bartın illerinden katılım oldu. Antrenörler Osman Pehlivan, Kübra Yılmaz ve Mustafa Özseçer’den oluşan Çorum takımı Eylül Kazancı, Buse Çorlu, Asya İpek, Hiranur Saraç, Nilsu Şahin, Ebrar Yağmur Erişen, Yaren Köymen, Aykut Köstek, Mustafa Güler, Abdulkadir Şentürk, B.Baran Tuğra Güneş, Emir Efe Yanar, Hıdır Ayberk İbiş sporcu grubu ile 2 bin ve 3 bin metre yarıştı.

Yapılan yarışlar sonunda Çorum takımı takımlar sıramalasında birinci olarak 15 Aralık’ta Ankara’da yapılacak olan Bölgesel Kros Ligi finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.