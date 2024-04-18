Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Spor İşler Kurulu önceki gün U18 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe grup müsabaka merkezlerini ve illeri açıkladı. 76 ilden 141 takımın mücadele edeceği U18 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakalarında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor Kırıkkale grubunda yer aldı. 6 takımın mücadele edeceği Kırıkkale grubunda Ankara (2), Çankırı, Kırşehir ve Amasya temsilcileri yer aldı.

25-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 1.Kademe müsabakalarının teknik toplantısı 24 Nisan tarihinde Kırıkkale ASKF Toplantı Salonu'nda yapılacak. Teknik toplantı sonrası Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor'un maç programı ve rakipleri belli olacak.

Editör: RIFAT KARA