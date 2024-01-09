Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2023-2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği, Mimar Sinan Ortaokulu’nun şampiyonluğu ile son buldu.

16 okulun katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında, 23 Nisan Ortaokulu ile Mimar Sinan Ortaokulu karşı karşıya geldi. İlk setten itibaren rakibine karşı oyun üstünlüğünü kabul ettiren Mimar Sinan Ortaokulu ilk seti 25-16, ikinci seti 25-15, üçüncü seti ise 25-19 alarak parkeden 3-0’lık skorla ayrıldı ve şampiyonluk ipini göğüsledi. 23 Nisan Ortaokulu ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

İl birinciliğinde, üçüncülük kupasının sahibi ise Mustafa Kemal Ortaokulu oldu.

Üçüncülük kupası

Mustafa Kemal’in

Mimar Sinan Ortokulu’nun şampiyon olduğu Okullararası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliğinde üçüncülük kupası da sahibini buldu.

23 Nisan Ortaokulu ile Mimar Sinan Ortaokulu arasında oynanan final maçı öncesi Mustafa Kemal Ortaokulu ile Hacı Bektaş Veli Ortaokulu üçüncülük kupası için kapıştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Mustafa Kemal Ortaokulu 25-15, 25-15, 7-25 ve 25-23’lük setlerle 3-1 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.