Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları yarın 20 grup merkezinde başlıyor. Samsun grubunda mücadele eden Mimar Sinan Gençlikspor'un rakipleri bugün gerçekleşen teknik toplantının ardından belli oldu. Samsun ASKF Salonu'nda gerçekleşen teknik toplantıya Mimar Sinan Gençlikspor Kulüp Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere ve antrenör Hüseyin Eğer katıldı. Çekilen kura sonunda Mimar Sinan Gençlikspor, Ordu 1967 ve Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri takımları ile A grubunda yer aldı.

Grupta ilk maç yarın Ordu ve Kastamonu arasında oynanacak. Çorum temsilcisi Mimar Sinan Gençlikspor ise ilk günü BAY geçerken, Cuma günü Ordu ve Kastamonu maçının mağlubu ile Halim Batur Tesisleri'nde saat 14.30'da karşı karşıya gelecek.