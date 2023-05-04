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Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan U18 Futbol Ligi Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Müsabakaları Sinop’ta start aldı. Çorum şampiyonu Mimar Sinan Gençlikspor A grubunda yer alırken, ilk maçını Zonguldak Ereğlispor ile oynadı. Sinop Üniversitesi Sahası’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın henüz 6.dakikasında Kerem ile 1-0 öne geçen Çorum temsilcisi Mimar Sinan Gençlikspor 16’da Yiğit Emin, 32.dakikada da Yusuf Can ile farkı 3’e çıkardı. İlk yarı 3-0 Mimar Sinan Gençlikspor’un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da etkili futbolunu devam ettiren Yeşil-Siyahlılar Yiğit Emin ve Koray’ın golleri ile farkı 5’e çıkardı. Maçın bitmesine 10 dakika kala Zonguldak temsilcisi Enes’in penaltıdan attığı golle farkı 4’e indirirken, karşılaşma 5-1 Çorum temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.

Çorum temsilcisi bugün BAY geçerken, yarın grubun diğer takımı Karasamsunspor ile aynı sahada aynı saatte karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)