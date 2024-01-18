Yağmur Tur U14 Futbol Ligi'nde normal sezon sonunda Play-Off'un dışında kalan Mimar Sinanspor yönetimi yazılı bir açıklama yaptı.

"Spor Kamuoyunun Dikkatine" başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Yağmur Tur U14 Play-Off Ligi'nde mücadele edecek olan H.E.Kültürspor'a, Hattuşaspor'a, Osmancık Kandiberspor'a ve Vefaspor'a başarılar dileriz. Play-Off müsabakaları sonunda şampiyon olarak ilimizi gruplarda temsil edecek takımın, kulübümüz U14 yaş kategorisi oyuncularından her hangi bir sporcu talep edilmesi halinde Mimar Sinanspor olarak yardımcı olabileceğimizi tüm spor kamuoyuyla paylaşırız" denildi.

Mimar Sinan Spor Kulübü'nün bu açıklaması sonrası ilk yorum Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan'dan geldi. Ayan, bu davranışı takdirle karşıladığını belirtirken, diğer kulüplere de örnek olması temennisinde bulundu.