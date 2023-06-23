Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları 20 grup merkezinde devam ediyor. Samsun grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Mimar Sinan Gençlikspor ilk günü BAY geçerken, ikinci gün ise Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri takımı ile karşılaştı. Samsun Halim Batur Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Çorum temsilcisi Metehan ve Yusuf Can’ın golleri ile 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da etkili oyununu devam ettiren Yeşil-Siyahlılar Metehan’ın 2 golü ile farkı arttırarak maçtan 4-0 galip ayrıldı. Çorum temsilcisi yarın saat 14.00’de aynı sahada Orduspor 1967 ile liderlik maçına çıkacak.

