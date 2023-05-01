Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları Samsun'da yapıldı. A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Mimar Sinan Gençlikspor ilk maçında Kastamonu Yıldızları Spor Kulübü ile 2-2 berabere kalarak gruptan çıkma şansını son maça taşımıştı. Cumartesi günü gruptaki ikinci maçını Ordu temsilcisi Fatsa Anadoluspor ile oynayan Çorum temsilcisi Mimar Sinan Gençlikspor mücadelenin 12.dakikasında kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü. Golden sonra rakip kalede bulduğu önemli pozisyonları cömertçe harcayan Mimar Sinan Gençlikspor 50.dakikada 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra 1 kişi fazla olan rakibi karşısında fazla etkili olamayan Çorum temsilcisi maçtan 1-0 mağlup ayrılarak grubu 1 puanla son sırada tamamladı ve Türkiye Şampiyonası'na 1.kademe aşamasında veda etmiş oldu.

(Rıfat KARA)