TFF U18 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları Kırıkkale’de yapıldı. B grubunda Amasyaspor’u 3-0 mağlup eden daha sonra Kavaklıderespor ile 1-1 berabere kalarak grubunu 4 puanla lider tamamlayan Mimar Sinanspor A grubu birincisi Sincan Belediyespor bugün final maçına çıktı. Başpınar Stadı’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmanın henüz 5.dakikasında geriye düşen Çorum temsilcisi kalan dakikalarda iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen bir türlü aradığı golü bulamayınca maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Yeşil-Siyahlılar finallere buruk bir şekilde veda etmiş oldu.

Editör: RIFAT KARA