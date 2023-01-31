Çorum Belediyesi’nin Mimar Sinan Mahallesi’nde 42 hektarlık alanı kapsayan revizyonimar planı düzenlemesi ile 2 bin 165 hanede yaşayan 7 bin 170 kişiyi ilgilendiren kentsel dönüşüm projesinin startı verildi. Depreme riski taşıyan binaların yenilenmesini amacıyla yapılan imar planı değişikliği, mülk sahiplerine önemli ekonomik katkı sağlayacak.

Mimar Sinan Mahallesi’nde kentsel dönüşümün önünü açmak için çalışma başlatan Çorum Belediyesi, revizyon imar planı düzenlemesine gitmişti. 42 hektarlık alanda yapılan revizyon imar planı düzenlemesi, Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında görüşülerek oy birliği ile kabul edilmişti. Yapılan imar düzenlemesi ile 5 kat yapılaşma izni 8 kata çıkarıldı. Böylelikle arsa değerleri de artmış oldu. Kentsel dönüşümün sağlanması durumunda bugünkü mevcut konutların değeri daha da artacak. Belediyenin yaptığı revizyon imar planı ile 2 bin 165 hanede yaklaşık 1 Milyar TL’nin üzerinde katkı sağlanmış olacak.

(Haber Merkezi)

