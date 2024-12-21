Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 14.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor sahasında Bolu temsilcisi Geredespor’u ağırlayacak. Aldığı skorların yanı sıra gösterdiği mücadele ile ligin en dikkat çeken takımı konumunda olan Mimar Sinanspor yarın oynanacak kritik maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mimar Sinanspor ile Geredespor arasında İtfaiye Sahası’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Kocaeli bölgesi hakemlerinden Berat Can Taşkesen yönetecek.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında Keçiören Bağlumspor ile Çarşambaspor, Çilimli Belediyespor ile Sorgun Belediyespor, ASD Eflanispor ile Yahşihanspor, Bartınspor ile Taşköprüspor, Çubukspor ile Çankırı FK ve Sinopspor ile Hacettepe 1945 takımları karşı karşıya gelecek.