ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum’daki amatör spor kulüpleri ve sporun gelişimi adına federasyon olarak her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirterek, Vali Çalgan’a başarılar diledi. Ayrıca, sporun önemine değinen Arıcı, gençler için sporun teşvik edilmesi ve altyapı çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Ali Çalgan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Çorum’daki amatör spor kulüplerinin daha etkin hale gelmesi ve sporun yaygınlaştırılması adına gereken tüm desteği vereceklerini belirtti. Ayrıca, gençlerin sporla buluşmasının toplumsal gelişim için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.