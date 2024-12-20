Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 19 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Osmancık 15 Temmuz Anadolu Lisesi ile Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Osmancık temsilcisi maçı 3-0 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Mehmetçik Anadolu Lisesi ise ikincilik kupasını aldı.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA KAZANAN BİLGİ KOLEJİ

Final maçı öncesi üçüncülük maçında Bilgi Koleji ile Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi kozlarını paylaştı. Aynı salonda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden Bilgi Koleji daha sonra oynanan üç seti de kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı ve üçüncülük kupasının sahibi oldu. Sungurlu temsilcisi ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.