2024-2025 Futbol Sezonu Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez gruplara kalma başarısı gösteren Ahlatcı Çorum FK, Süper Lig’den 2, 1.Lig’den de 1 takımla karşılaşacak.

İstanbul’da, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Ahlatcı Çorum FK’dan kura çekimine katılan olmadı.

C GRUBUNDAYIZ

Gruplara kalan 24 takım, 3 torbaya ayrıldıktan sonra 6’şarlı 4 grup oluşturuldu.

3.torbada yer alan Ahlatcı Çorum FK, çekilen kuralar sonucunda Galatasaray, Rams Başakşehir FK, İkas Eyüpspor, Tümosan Konyaspor ve Boluspor’la birlikte C grubunda yer aldı.

İLK HAFTA KONYASPOR GELİYOR

Her takımın üçer maç oynayacağı grupta Ahlatcı Çorum FK’nın rakipleri ise Konyaspor, Başakşehir ve Boluspor oldu. İlk hafta maçları 7-8-9 Ocak tarihlerinde oynanacak olup, Ahlatcı Çorum FK sahasında Boluspor’la karşılaşırken, Galatasaray’la Başakşehir, Eyüpspor’la da Boluspor karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR’LE DEPLASMANDA

2.hafta maçları 2-3-4 Şubat tarihlerinde oynanacak olup, Ahlatcı Çorum FK, İstanbul deplasmanında Başakşehir’le karşılaşırken, Boluspor’la Galatasaray, Konyaspor’la Eyüpspor oynayacak.

SON MAÇ BOLU İLE ÇORUM’DA

Son hafta maçları ise 25-26-27 Şubat tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, ligde de rakibi olan Boluspor’u konuk ederken, Galatasaray’la Konyaspor, Eyüpspor’la da Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Her grupta takımlar üçer maç oynayacak ve maçlar sonunda oluşacak puan durumunda, gruplarında ilk 2 sırayı alan toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

Diğer gruplar ise şu şekildi oluştu: A Grubu: Trabzonspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve İstanderunspor.

B Grubu: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor ve Erzurumspor.

D Grubu: Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor ve Kırklarelispor.