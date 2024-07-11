Yeni sezon yapılanması doğrultusunda iç ve dış transferde titiz bir çalışma yürüten Mimar Sinanspor yönetimi iç transferi 2 oyuncuyla noktaladı. Daha önce iç transferde Nurettin Solak, Fatih Serkan Temizkan, Kerem Delice, Emirhan Yalçın, Koray Ciğerci, Ahmet Kaan Bardakçı, Taha Ahıshalı, Yiğit Emin Akyol, Yusuf Can Çöp, Halis Hakan Eke ve M.Kıvanç Özgür ile anlaşan Siyah-Yeşilli yönetim bugün de tecrübeli futbolcu Hakan Baş ve 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Mustafa Şanal'la sözleşme imzaladı.

Kulüp'ten yapılan açıklamada, "A takımımızda 5 sezondur büyük özveriyle mücadele eden, gençlerimize gerek davranışları gerekse de duruşuyla büyük örnek olan kıymetli oyuncumuz, takım kaptanlarımızdan Hakan Baş ve genç oyuncumuz Mustafa Şanal ile yeniden anlaşma sağladık. İki oyuncumuza da Yeşil-Siyahlı forma altında başarılar dileriz" denildi.

Editör: RIFAT KARA