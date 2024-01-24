BELTAŞ 1.Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Mimar Sinanspor’da hafta sonu oynanacak olan İskilipspor maçının hazırlıkları sıkı bir şekilde devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Eğer nezaretinde önceki gün Mimar Sinan Sahası’nda gerçekleşen antrenmanı Çınarlar Boya İnşaat sahipleri Arif Çınar ve Yunus Çınar kardeşler ile ALAF Usta işletme sahibi Hüseyin Kıyışkan ziyaret ettiler. Gülabibeyspor galibiyetinden dolayı takımı ve teknik heyeti tebrik eden Çınar kardeşler ve Kıyişkan futbolculara tatlı ikramında bulunarak ağızları tatlandırdılar.

Teknik Direktör Hüseyin Eğer Çınar kardeşlerin ve Kıyişkan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine vermiş olduğu maddi ve manevi desteklerinden dolayı da teşekkür etti.