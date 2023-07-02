15 takımın katılımı ile start alan U13 Ligi'nde play-off heyecanı geçtiğimiz gün oynanan son hafta maçlarının ardından sona erdi. Mimar Sinan Gençlikspor, Hattuşa Gençlikspor, Çorum FK ve H.E.Kültürspor'un yer aldığı Play-Off Ligi'nde son haftaya Çorum FK ile Mimar Sinan Gençlikspor puan puana girdiler. İki takım son haftada şampiyonluk maçında karşı karşıya geldiler. İtfaiye Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 tamamlenırken, ikinci yarının başında kazanılan korner atışı sonrası Mimar Sinan Gençlikspor Talha Mert'in kafa golüyle 2-1 öne geçti. Bu golden sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alan Çorum FK sağlı sollu ataklarla gol ararken, bir türlü şampiyonluğu getirecek golü bulamayınca karşılaşma 2-1 Mimar Sinan'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Mimar Sinan Gençlikspor 15 puanla şampiyon olurken, 12 puanda kalan Çorum FK ikinci, 9 puanlı H.E.Kültürspor üçüncü, Hattuşa Gençlikspor ise dördüncü oldu.

ŞAMPİYONUN

KUPASINI

TAHTASIZ VERDİ

Çorum FK ile Mimar Sinan Gençlikspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, AK Parti İl Başkan Yardımcıları İbrahim Ahıshalı ve İbrahim Kaleli, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert, ASKF Başkan Yardımcısı Necat Yazıcı, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, İl Hakem Atama Sorumlusu Özgür Demirci, sporcu aileleri ve sporcular katıldı.

Alkışlar eşliğinde şampiyon olan Mimar Sinan Gençlikspor'a, ikinci olan Çorum FK'ya, üçüncü olan H.E.Kültürspor'a ve dördüncü olan Hattuşa Gençlikspor'a kupa ve madalyaları takdim edildi.

