Türkiye’nin en iyi 20 takımının yer aldığı yarı final grubuna yazdırmayı başardı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları 20 grup merkezinde yapıldı. Samsun grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Mimar Sinan Gençlikspor grupta oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanarak adını finale yazdırdı. Finalde diğer grubun birincisi Tokat 60 FK ile dün gruptan çıkma maçı oynadı. Samsun Halim Batur Tesisleri’nde saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısını Çorum temsilcisi Yiğit Emin’in golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda uzun süre skoru korumayı başaran Çorum temsilcisi 79.dakikada Erhan’ın golüne engel olamadı ve 90 dakika 1-1 tamamlandı. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Çorum temsilcisi 5 penaltının 4’ünü, Tokat temsilcisi ise 3’ünü golle sonuçlandırınca karşılaşma 5-4 Mimar Sinan’ın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Samsun grubunu şampiyon tamamlayan Mimar Sinan Gençlikspor adını Türkiye’nin en iyi 20 takımının mücadele edeceği yarı final grubuna yazdırmayı başardı.