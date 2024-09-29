Çorum’un BAL’daki temsilcisi Mimar Sinanspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ligdeki rakiplerinden Sinopspor ile Sinop’ta hazırlık maçı yaptı. Cumartesi günü Sinop Üniversitesi Sahası’nda oynanan karşılaşmaya Teknik Direktör Hüseyin Eğer, Adem, Seydi, Ceyhun, Nurullah, Yunus, Batuhan, Emirhan, Yavuz Burak, Bora ve Metehan 11’i ile başladı. Deneyimli teknik adam daha sonra oyuna Yusuf Ökten, Talha, Hüseyin, Yusuf Çöp, Koray ve İsmail’i dahil etti. Maçın henüz 5.dakikasında 1-0 geriye düşen Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor, ilk yarıyı da bu skorla kapattı. İkinci yarının başında Batuhan ile eşitliği sağlayan Yeşil-Siyahlılar kalan sürede başka gol bulamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Hazırlık maç programını tamamlayan Mimar Sinanspor’da oyunculara 2 gün izin verildi. Yeşil-Siyahlı ekip yarından itibaren ligin ilk maçı olan Çankırı FK maçı hazırlıklarına başlayacak.