Kırıkkale’de düzenlenen TFF U18 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakalarında B grubunda mücadele eden Mimar Sinanspor ilk maçında Amasyaspor’u 3-0’la geçmişti. Bugün ikinci maçında Ankara temsilcisi Kavaklıderespor ile karşılaşan Çorum temsilcisi ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılarak 4 puanla B grubunu lider tamamladı.
Yeşil-Siyahlı ekip yarın saat 16.00’da Kırıkkale Başpınar Stadı’nda A grubu birincisi Sincan Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Maçı kazanan takım yarı final grubuna adını yazdıracak.
Editör: RIFAT KARA