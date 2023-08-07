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Çorum’un başarı futbol kulüplerinden Mimar Sinanspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İç transferde antrenör-futbolcu Batuhan Zeren’le de anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “2023-2024 Amatör Futbol Sezonunda, 1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde mücadele edecek olan A takımımız, iç transferde başarılı sporcumuz ve altyapı antrenörümüz Batuhan Zeren'le tekrar anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve sporcumuza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.