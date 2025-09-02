Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcu olan milyonları yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 26 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan yeni tebliğe göre, SGK'nın prim ve diğer alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirlendi. Zaman aşım süresinin yanı sıra, yıllardır uygulanan icra işlemleri ve borç sorgulama süreçlerinde de dikkat çeken yeniliklere imza atıldı.

10 YILI AŞAN O BORÇLAR SİLİNİYOR

Yapılan düzenlemeyle birlikte, işverenlerin, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının prim borçlarına yönelik önemli bir değişikliğe gidildi. Yayımlanan genelgeyle birlikte, borçların zaman aşımı süresi, icra işlemleri ve borç sorgulama süreçlerinde köklü değişiklikler yapıldı. SGK’nın prim ve diğer alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak uygulanacak. Bu süre, alacağın türüne göre farklı şekillerde başlayacak.

Eğer SGK alacağı bir mahkeme kararı sonucunda oluşmuşsa, zaman aşımı süresi mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlayacak.

SGK denetmenleri tarafından yapılan tespitlerle oluşan borçlarda ise bu süre, rapor tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirlendi. Bu kapsamda, SGK alacakları için genel amme alacaklarından daha uzun bir zaman aşımı süresi uygulanacak.