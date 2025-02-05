En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye yükselmesiyle birlikte, Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemde. 2018 yılında bin TL olarak başlayan ve 2023’te 3 bin TL’ye çıkarılan bayram ikramiyeleri, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Peki, 2025 yılı için bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar ve uzman yorumları...

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Millliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, bayram ikramiyelerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu: "İlk uygulandığında, bayram ikramiyesi en düşük emekli maaşının yaklaşık yarısına denk geliyordu. Ancak şu an bu rakamın oldukça gerisinde kaldı. Eğer eski oran korunursa, ikramiyenin 7.500 TL’ye yükselmesi gerekiyor."

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

​2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan yüzde 15.75 oranındaki zam sonrası, bayram ikramiyelerinin de artırılıp artırılmayacağı merak konusu oldu. Gündemdeki olasılıklar ise şu şekilde:

Yüzde 15.75 zam uygulanırsa: İkramiye tutarı 3 bin 472 TL olacak.

Kulislerde konuşulan rakam ise hükümetin 5 bin TL’lik bir bayram ikramiyesi üzerinde durduğu iddia ediliyor.

Emeklilerin beklentisi ilk ikramiye uygulandığında, en düşük emekli maaşının yaklaşık yarısına denk geliyordu. Bu orana göre, 7 bin 500 TL’lik bir ikramiye talep ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKLİ Mİ?

Mevcut yasaya göre, bayram ikramiyelerinde artış yapılması için yeni bir düzenleme gerekiyor. Eğer bu düzenleme gerçekleşmezse, emeklilere yine 3 bin TL’lik ikramiye ödenecek.

EMEKLİLERE YENİ DESTEK PAKETLERİ YOLDA MI?

Bayram ikramiyelerinin yanı sıra, emeklilere yönelik yeni destek paketleri de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bankalarla yapılan görüşmelerin devam ettiğini ve emeklilerin maaş kartlarına özel indirimler sağlanabileceğini belirtti. 2025 yılı içerisinde emekli maaş kartlarıyla yapılan gıda alışverişlerinde belirli oranlarda indirim uygulanması bekleniyor.

