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Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 8. ve son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız bu sonuçla EURO 2024'e lider olarak katılmaya hak kazandı.

D Grubu'nun lider olarak tamamlanmasının ardından kuraya 2. torbadan katılmaya hak kazanan Ay-Yıldızlılar'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. A Milli Takım'ın yer aldığı ikinci torbada Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya yer aldı.

TORBALAR BELLİ OLDU

1'İNCİ TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2'İNCİ TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3'ÜNCÜ TORBA: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4'ÜNCÜ TORBA: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Playoff'tan gelecek 3 takım

"KEŞKE YENİLSEYDİK"

Torbaların belli olmasının ardından sosyal medya hesabından futbolseverler paylaşımlarda bulunurken, bazı kullanıcılar 2. torbada yer alan takımların 3 ve 4. torbalara göre, daha kolay olduğunu savundu ve "Keşke yenilseydik" ifadelerini kullandı.

(mynet)