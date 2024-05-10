Başkan Aşgın'ın makamında gerçekleşen ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak'ın da hazır bulunduğu ziyarete tüm futbolcular katıldı.

Teknik direktör İsmail Temiz, Çorum'da çok verimli bir kamp geçirdiklerini ifade ederek, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Aşgın'a teşekkür etti. Günün anısına, Belediye Başkanı Aşgın'a milli takım forması hediye edildi.

Milli takımın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip yine şampiyon olacağına inandığını belirten Belediye Başkanı Aşgın da başarı dileklerinden sonra ziyaretin anısına teknik direktör İsmail Temiz'e Saat Kulesi maketi hediye etti.



Editör: Haber Merkezi