Antalya’da gerçekleşecek olan Kick Boks Ülke Şampiyonası Milli Takım Birinci Etap seçmelerine Çorum Bahar Spor Kulübü’nden 8 sporcu katılacak.

Bahar Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “24-28 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek olan Kick Boks Ülke Şampiyonası Milli Takım Birinci Etap seçmelerinde 50 kiloda Elissa Keltepe, 55 kiloda Özge Şahin, 65 kiloda Yağmur Odabaş, 55 kiloda Nefes Dicle Ceylan, 65 kiloda Irmak Karadoğan, 70 kiloda Sevcan Efe, 60 kiloda Pınar Ilıman, 75 kiloda Görkem Bıyık olmak üzere kulübümüzden 8 sporcu katılacaktır” denildi.

Ayrıca, şampiyonada yine Bahar Spor Kulübü’nden Hasan Çalışkan ve Nesimi Eser ise antrenör olarak görev yapacağı da belirtildi.