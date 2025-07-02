Peygamber Efendimiz ile ilgili karikatür yayınlayan Leman Dergisi’ne yönelik tepkiler devam ediyor. Çorum Milli İrade Platformu da Leman Dergisi’ni karikatür nedeni ile kınadı.

Çorum Milli İrade Platformu adına Dönem Sözcüsü Mustafa Lek yazılı bir açıklama yaparak “Hiçbir kutsal tanımadan toplumun manevi değerlerine saygı duymadan sanat adı altında Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürü çizen, yayınlayan ve buna destek veren zihniyeti lanetliyoruz” dedi.

Hz. Muhammed ve Hz. Musa’yı çirkin bir şekilde tasvir ederek onların evrensel mesajlarını hafife almanın insanlığa karşı işlenen bir nefret suçu olduğunu söyleyen Mustafa Lek açıklamasında Peygamberlerin ortak özelliği olan vakarı elden bırakmadan tepkilerini ortaya koyduklarını insanlık düşmanı bu zihniyetin yeniden hortlamasını ise esefle karşıladıklarını kaydetti.

Mustafa Lek açıklamasında: “Peygamber katili bu aşağılık zihniyetin bugünkü katliamlarıyla eşzamanlı olarak Peygamberleri aşağılamasını ve mesajlarıyla alay etmesini kınıyoruz. Müslümanların iman esaslarından biri olan “Peygamberlere iman etmek” ilkesinden hareketle Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e tüm peygamberlere selam olsun. Millet olmamızın mayasında bulunan ve birliğimizin teminatı olan bu inancı korumak asli görevimizdir” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi