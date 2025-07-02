BAYTAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Niyazi Özmercan’ın kayınbiraderi, Elmas Özmercan’ın ağabeyi olan Ali Arat dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Satı Yeğen’in de kardeşi olan 1950 doğumlu Ali Arat’ın cenazesi yarın (03 Temmuz 2025 Perşembe günü) saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi Cemevi’nden alınarak Yaylacık Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi