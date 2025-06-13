İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda öğretmenlerin rehberliğinde yaz aylarında da öğrencilerin öğrenme ve gelişmeye devam etmelerine imkan tanıma adına düzenlenecek yaz okullarına kayıtlar başladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Yaz Okulu programı için “İlkokul 2.Sınıftan Başlayan Bir Dünya Etkinlik” sloganı ile başlayan başvurular 18 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.

Buna göre ilimizdeki tüm okullar ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuruların yapılacağı, yaz okulunun 1 Temmuz – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve yaz okulunda Bilim ve Teknoloji, Görsel Sanatlar, Müzik, Spor, Değerler Eğitimi ve Sanat etkinliklerinin yer alacağı kaydedildi.

Katılımcılara; bilimden sanata, spordan değerler eğitimine kadar birçok farklı alanda etkinliklerle dolu bir yaz geçirme fırsatı bulacak yaz okulu için yapılan açıklamada “Bu yaz, öğrencilerimiz hem eğlenecek hem öğrenecek! Yaz okulu ile bilgiye, beceriye ve keyifli öğrenmeye açılan bu kapıdan tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” görüşüne yer verildi.

Editör: Haber Merkezi