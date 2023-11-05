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Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılına özel Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Kamu Spor Oyunları Kurumlararası 3x3 Basketbol Türkiye Şamppiyonası Ankara’da sona erdi. Diyarbakır, Mersin, Bursa, Malatya, Aydın, ve Yozgat’ın yer aldığı grupta Serap Çelik, Leyla Yaman, Büşra Öz Turan ve Fatma Topaktaş oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü kadın takımı ilk gün oynanan maçlarda Aydın’a mağlup olurken, ikinci maçında Bursa’yı üçüncü maçında ise Malatya’yı mağlup etmişti. İkinci gün Yozgat’ı da rahat geçen Milli Eğitim Müdürlüğü’nün perileri üçüncü gün ise Diyarbakır ve Mersin ile kozlarını paylaştı. Diyarbakır temsilcisini 12-7 mağlup eden Çorum temsilcisi Mersin’e ise 15-8 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından grupta oynadığı 5 karşılaşmadan 8 puan çıkaran Çorum temsilcisi Kamu Spor Oyunları Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye’nin en iyi üçüncü takımı oldu.

Mersin Türkiye Şampiyonu olurken, Aydın ise Türkiye ikincisi oldu.