Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası U17 Güreş Grup müsabakaları Tokat’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda güreşçinin ter döktüğü müsabakalara Çorum Milli Eğitim Spor Kulübü sporcuları damga vurdu. 51 kiloda Berat Veli Körpeş ve 55 kiloda Selahattin Eyüp Kızıltaş birinci olurken, 48 kiloda Yusuf Eren Koçak, 65 kiloda Ali Yağlı, 80 kiloda Ömer Faruk Ceylan ve 92 kiloda Mümin Korucu ikinci, 60 kiloda Necati Bozkurt, 80 kiloda Talha Mert Özboyacı ve 100 kiloda Nedim Yasir ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

İSKİLİPSPOR’DAN 1 ALTIN, 2 BRONZ

Tokat’ta mücadele eden bir diğer Çorum temsilcisi İskilipspor ise toplamda 3 madalya kazandı. 48 kiloda mindere çıkan M.Mustafa Sert birinci olmayı başarırken, 45 kiloda Muhittin Kenan Karaca ve 55 kiloda H.Hüseyin Sert ise üçüncülük kürsüsüne çıkan isimler oldular.

Takımlar sıralamasında 160 puan toplayan Çorum Milli Eğitim Spor Kulübü şampiyon olurken, 111 puanla Tokat Gençlikspor ikinci, 95 puanla İstanbul BJK üçüncülüğü elde etti. İskilipspor ise 73 puanla grup birinciliğini beşinci sırada tamamladı.