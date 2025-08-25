Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlüğün birim amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlık çalışmaları ele alındı. Birim amirleri, kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi verirken, yürütülen projeler ve önümüzdeki döneme dair planlamalar değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, toplantı sonunda gösterilen birlik, beraberlik ve takım çalışması için kurum idarecilerine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi