Sanayici Esat Duran'ın torunu, Yüksel Duran'ın yeğeni Eray Altunkeser hayatını Buse Uncu ile birleştirdi.

Seval-Bilhan Uncu'nun kızı Buse ile Güldalı-Turan Altunkeser'in oğlu Eray, düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.

Gençlerin nikâh şahitliğini ise Milletvekili Mehmet Tahtasız üstlendi.

Yıldız Park Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğün törenine CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP İl Genel Grup Başkanı Veli Uysal, Dedesli Ovası Dernek Başkanı Arap Filiz, Toprak Sanayicileri Kooparatifi Başkanı Önder Kartal ile çok sayıda davetli katıldı.

Deniz Soydan ve Ercan Aygün'ün sahne aldığı düğün töreni, halay ve oyun havaları ile gece geç saatlere kadar devam etti.

Muhabir: Haber Merkezi