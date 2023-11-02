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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılına özel Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Kamu Spor Oyunları Kurumlararası 3x3 Basketbol Türkiye Şamppiyonası Ankara'da devam ediyor. Diyarbakır, Mersin, Bursa, Malatya, Aydın, ve Yozgat'ın yer aldığı grupta Serap Çelik, Leyla Yaman, Büşra Öz Turan ve Fatma Topaktaş oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü kadın takımı ilk maçında Aydın'a 15-8 mağlup oldu. İkinci maçında Bursa'yı aynı skorla mağlup eden Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü maçında ise Malatya temsilcisini 12-6 yendi.

3 maçtan 5 puan çıkaran Çorum temsilcisi gruptaki dördüncü maçını bugün saat 11.30'da Yozgat ile oynayacak.