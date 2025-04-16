Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesi Meclis Salonu’nda “Milli Egemenlik ve Demokrasi ”konulu konferans verdi.



Çorum’daki ortaokullarda 6. sınıf düzeyinde öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı söyleşide Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci, milli egemenliğin tarihsel temelleri ve demokrasinin toplumsal gelişimdeki rolü detaylı bir şekilde ele alındı.

Katılımcılar, Prof. Dr. Işık’ın anlatımıyla Türkiye’nin demokrasi yolculuğunu tarihsel bir perspektiften izleme fırsatı buldu. Söyleşi sonunda izleyicilerden gelen sorular yanıtlanırken, etkinlik yoğun ilgiyle tamamlandı.