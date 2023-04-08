AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, insansız hava araçları üreten teknoloji şirketi Zyrone Dynamics ile yazılım ve haberleşme çözümleri sunan CTech, dronların uzaktan kontrolüne yönelik işbirliği yaptı.

Zyrone Dynamics tarafından geliştirilen ZCQM hava aracına, CTech'in çok kanallı haberleşmeye imkan tanıyan patentli MOBIoT ürünü entegre edilerek gerçek zamanlıya yakın veri haberleşmesi ve görüntü transferi sağlandı, hava aracı görüş ötesinde kontrol edildi.

Bu sayede Ankara-Ayaş'ta konuşlu hava aracı, Katar-Doha'dan kontrol edilerek görev uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Farklı sektörlere yönelik ihtiyaçları karşılayacak bir ürün ailesinin kapısını açan bu gelişmeyle, kamusal alan ve tesis güvenliği başta olmak üzere, elektrik ve boru hatları ile rüzgar türbinleri ve baz istasyonu kontrollerinin görüş ötesi ve otonom yapılması mümkün hale geldi.

RF linklerin kesinti yaşayabileceği şehir içi binalar arasında 4,5G ve uydu haberleşmesi ile devamlılık sağlayan sistem, 4,5G şebekesinin kapsamasının zorlandığı kırsal alanlarda ise uydu bağlantısı ile haberleşmeye devam edebiliyor. Böylece mini dronların dahi kullanabildiği hafif, mobil ve genişbant sistem ile kapsama sıkıntısına çözüm sağlanıyor.

Yüksek performansla manuel ve otonom kullanım

Proje için Zyrone'un ZCQM dronu ile CTech'in "mobil IOT çok kanallı haberleşme teknolojisine" sahip MOBIoT yazılım ve donanım altyapısı kullanıldı.

Birden çok 4,5G şebekesini, uydu ve RF link ile birleştirip kesintisiz veri ve görüntü aktarmak üzere geliştirilen MOBIoT, ZCQM'in evrensel arayüzlere sahip aviyonik mimarisiyle entegre edilerek, görüntü aktarımı yanında aracı kontrol edecek sayısal iletişimin gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde modifiye edildi.

Hava aracına entegre edilen MOBIoT, hava aracından aldığı görüntü ve telemetri verisini yüksek bant genişliği bağlantısına sahip sunuculara güvenli şekilde veri kesintisi ihtimalini minimize edecek şekilde iletti. Güvenli sunucuya gelen bu veriler, ilgili görüntü kıymetlendirme ve araç kumanda yazılımlarında gerçek zamanlıya yakın bir gecikmeyle işlendi. Bu sayede ZCQM görüş hattı bir veri bağındakine benzer performans ile ister manuel ister otonom olarak göreve gönderilebilir hale geldi.

5G altyapısını da destekleyen sistem, bu altyapının kurulu olduğu ortamlarda daha yüksek performans ile görev yapabilecek.