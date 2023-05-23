Firma müdürlerinden tekstil sektörü ve üretim durumu hakkında bilgi alan Tahtasız, çalışan personelle sohbet etti.

Tahtasız, firma yöneticilerini tebrik ederek başarılar diledi.

Tahtasız, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, tüm personeli sandığa davet ederek Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi.

Kadın ve genç istihdamı atılımının yapıldığı, asgari ücretin enflasyona yenilmediği, adaletli, hakça bölüşüm düzeninin sağlandığı, sanayi çarklarının döndüğü, ekonomik atılımların yapıldığı bir düzen için Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesini isteyen Tahtasız, demokrasiye ve sandığa sahip çıkılmasını talep etti.

Tahtasız’a ziyaretleri sırasında; CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, İYİ Parti İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı, Saadet Partisi Osmancık İlçe Başkanı Halil İbrahim İnoğlu, bazı CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile partililer de eşlik etti.