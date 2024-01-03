Milletvekili Kaya, Milli Eğitim Bakanlığın’ın depreme dayanıklı yapılar yapılması kararları kapsamında yıkılan İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi’nin yerine aynı isimle yeni bir okul yapılacağını söyledi.

Daha önce 2023 yılı Devlet Yatırım Programına alınan İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi inşaatının 2804,98 metre kare yüzölçümlü arsa üzerine kurulacağını vurgulayan Oğuzhan Kaya, “ Yapılacak yeni okul 16 derslikli, 5 kattan oluşan (Bodrum Kat - Zemin Kat ve 3 adet Normal Kat), çok amaçlı salon, kütüphane, kantin, fen dersliği ve fizik, kimya ve biyoloji laboratuarları görsel sanatlar/müzik atölyesi odası yapılacak şeklinde planlanmıştır” dedi.

“350 GÜN İÇİNDE

TAMAMLANACAK”

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, ihalesi 22 Ocak’ta yapılacak İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi’nin, taban alanı 785 metre kare olmak üzere, toplam inşaat alanının 3424 metre kare olacak şekilde inşa edileceğini ifade ederek, iş teslimi sonrası okulun inşaatının 350 gün sonra biteceğini 2025-2026 yılının birinci eğitim öğretim yılının yarı yıl dönemine yetiştirmeyi planladıklarını açıkladı.