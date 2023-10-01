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Ziyarette Milletvekili Ahlatcı, Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş ve yönetimi ile bir araya geldi. Ahlatcı'ya ziyarette AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir eşlik etti.

Memur-Sen olarak yapılan çalışmalarda ve yapıcı gayretlerine destek vereceğine vurgu yapan Yusuf Ahlatcı, her zaman memurların yanında olduğunu söyledi.

“ANKARA’DA MEMURLARIN

GÜÇLÜ SESİ OLACAĞIM”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı, “Sizlerin sıkıntılarınızla sıkıntılanmak, dertlerinizle dertlenmek ve taleplerinize çözüm bulabilmek adına tüm gayretimizle Ankara'da sizlerin güçlü sesi olacağız” dedi.

Katılımcı demokrasilerde sendikaların ve derneklerin temsil ettikleri kesimlerin sesi olduğunu kaydeden Milletvekili Ahlatcı, Memur-Sen camiasının Türkiye’nin önündeki taleplerin aşılması noktasında gösterdiği duruşunu her zaman takdir ettiğini belirtti. Ahlatcı, Memur-Sen’in erdemli sendikacılık anlayışıyla kamu görevlilerinin taleplerinin çözümünde yeni kazanımlar elde etmeyi sürdüreceklerine inandığını kaydetti.

Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Ahlatcı'yı ve beraberindekileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.