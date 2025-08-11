Milletvekili Ahlatcı, merhum Ahmet Sezikli’nin hem Çorum hem de ilim camiası için değerli bir isim olduğunu belirterek, “Çorum’un yetiştirdiği kıymetli ilim adamlarından Dr. Ahmet Sezikli ağabeyimizin vefatı bizleri derinden üzdü. Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.

Taziye ziyaretinde, merhumun ailesiyle bir süre sohbet eden Milletvekili Ahlatcı, sabır ve metanet dileklerini iletti. Dr. Ahmet Sezikli’nin akademik hayatı boyunca pek çok öğrenci yetiştirdiğini, ilmî çalışmalarıyla Çorum’un kültürel ve manevi mirasına katkıda bulunduğunu vurgulayan Yusuf Ahlatcı, Sezikli’nin hatırasının her zaman saygıyla anılacağını söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi