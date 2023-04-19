Bu ülkenin her şeyden önce adalete, huzura, barış ve güven ortamına ihtiyacının olduğuna dikkati çeken milletvekili adayları, “Kavgaya, ayrıştırmaya, ötekileştirmeye değil, bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Bu ülkenin beraber olmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bu ortamı da 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçeceğimiz Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı iktidarı sağlayacaktır” dedi.

Ortaköy ilçesine çıkarma yapan milletvekili adayları, Çorum’un ve Ortaköy’ün hak ettiği hizmeti alacağına vurgu yaptı.

İlçe esnafını ziyaret ederek sorunları yerinde tespit eden, vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Adayları, yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek isteyen adaylar, sorunları çözmekte, kalkınma hamleleri gerçekleştirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Ziyaretler esnasında Millet İttifakı adaylarına; CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, CHP Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca, İYİ Parti Ortaköy İlçe Başkanı Hurşit Başıbüyük, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, İl Genel Meclis Üyesi Engin Demir, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gazi Uysal, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP önceki dönem il başkanlarından Hasan Eray Tüfekçi, Gürsel Yıldırım, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin İl-İlçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile bazı partililer de eşlik etti.